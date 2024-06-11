غارات جوية إسرائيلية تستهدف شمال شرق لبنان

أفادت وسائل إعلام دولية، بأن غارات جوية "إسرائيلية" استهدفت ليل الاثنين - الثلاثاء، بلدة حوش السيد علي بقضاء الهرمل في الشمال الشرقي للبنان، قرب الحدود اللبنانية السورية.

وهلعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف، وباشرت اخماد الحرائق الناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية على قضاء الهرمل، الذي يبعد أكثر من 100 كلم عن الحدود اللبنانية الجنوبية، بحسب موقع "روسيا اليوم".

ويأتي هذا الرد الإسرائيلي بعد أن أعلن "حزب الله" اللبناني يوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900" فوق أجواء منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان.

شولتس إعادة إعمار أوكرانيا يتطلب وقف العمليات القتالية في البلاد

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن إطلاق عملية إعادة إعمار أوكرانيا يتطلب وقف العمليات القتالية في البلاد.

وقال شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس تشيلي غابرييل بوريتش في برلين، يوم الاثنين، إن "ألمانيا تعتبر أكبر داعم لأوكرانيا في أوروبا، وسنواصل تقديم المساعدات طالما كان ذلك ضروريا".

وتابع: "غدا سنعقد مؤتمرا حول إعادة إعمار أوكرانيا، سيكون فيه تمثيل لأكثر من 90 دولة. ولكن قبل إعادة الإعمار يجب إنهاء الحرب".

يذكر أن مؤتمرا حول إعادة إعمار أوكرانيا سيفتتحه أولاف شولتس مع الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلنسكي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في برلين يوم الثلاثاء لمناقشة مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.

يسرائيل كاتس يناقش مع نظيره الأمريكي الحرب في غزة وقضية الرهائن

قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس مساء اليوم الاثنين، أن لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "كان جيدا".

في ختام لقائه مع بلينكن في إسرائيل، أوضح كاتس أنهما ناقشا "عددا من القضايا، بما في ذلك الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن ومحاربة التهديد الإيراني"، مضيفا: "سنواصل التعاون".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن شدد خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أهمية وجود خطة لما بعد الحرب في قطاع غزة.

وأكد بلينكن لنتنياهو، بحسب "سي إن إن"، أن الولايات المتحدة وزعماء العالم الآخرين "سيقفون وراء اقتراح إطلاق سراح المحتجزين والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة".

كما أكد بلينكن خلال الاجتماع "التزام الولايات المتحدة الصارم بدعم أمن إسرائيل، بما في ذلك من خلال ضمان عدم تكرار هجوم على غرار السابع من أكتوبر أبدا".

وجاء في بيان عن نتائج الاجتماع نقلته "سي إن إن" أن "بلينكن أطلع رئيس الوزراء على الجهود الدبلوماسية الجارية للتخطيط لفترة ما بعد الحرب، مؤكدا على أهمية تلك الجهود لتوفير السلام والأمن والاستقرار على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء". وأضاف البيان أن بلينكن أكد أيضا على أهمية منع انتشار وتوسع رقعة الصراع.

وحث وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق، زعماء منطقة الشرق الأوسط على الضغط على حركة "حماس" للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار لوقف القتال في غزة.

القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت 6 ضربات إلى تجمعات للمسلحين بسوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت 6 ضربات إلى تجمعات للمسلحين في محافظتي حمص ودير الزور السوريتين خلال اليوم الأخير.

وأشار نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، اللواء يوري بوبوف في بيان له، يوم الاثنين، إلى أن "القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت 6 ضربات إلى أماكن تجمع للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف، وكانوا يختبئون في المناطق الجبلية الوعرة" بمحافظتي حمص ودير الزور.

وأضاف أن القوات الروسية تواصل أعمال البحث والاستطلاع في المناطق الصحراوية والجبلية بمحافظات حمص والرقة ودير الزور.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي.

وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.