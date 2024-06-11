أحمد عبد الله محمود: أتمنى تقديم شخصية والدي في فيلم المواطن مصري

قال الفنان إحمد عبد الله محمود، إنه فخور جدا بوالده الراحل عبد الله محمود وسيرته العطرة، كما تمنى لو أن والده يكون موجود معه حاليًا ليرى النجاح الذي حققه بأعماله الأخيرة.

وقال: "مش عايز أقول أنا ورثت إيه من أبويا بس لو هقول هيبقى ورثت منه الرجولة والالتزام في شغلي ومع أسرتي.. أبويا متوفي من 19 سنة ولحد دلوقتي كل ماتيجي سيرته بسمع عنه دهب دا غير إني ورثت منه عشقي للفن مش بس حبي ليه".

وأكد خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي د. عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس علي قناة الحياة: "أنا مش مطرب لكن لما عملت أغنية كان صعبان عليا وانا شايف المرض بيسيطر على سندي وضهري في الدنيا أبويا، ومكنتش قادر اعمله حاجة في كنت عايز أقوله حاجة وكلمت صاحبي ملحن عشان أعمله أغنية وخدت منه فلوس اكني هجيب لبس غيبت ١٨ ساعة لما روحت سيبتله الـ سي دي في المستشفي ولقيت الممرضات بيكلموني بيقولولي تعالي روحت لقيته مجمعهم وبيقولهم بصوا ابني عملي إيه وقتها حسيت بفرحة وسعادة حقيقية".

وتابع أحمد عبدالله محمود، حديثه عن العمل الذي يتمنى إعادة تقديمه من أعمال والده الفنان الكبير الراحل عبدالله محمود، وقال: "أتمنى أقدم شخصيته بفيلم المواطن مصري"، وتعلقت جدا بها وتأثرت بها وكان سبب في عشقي للفن.

وأشار أحمد عبدالله محمود، خلال حديثه سبب خوفه من التمثيل في البداية مؤكدًا أنه كان بسبب الخوف من مقارنته بوالده الفنان عبدالله محمود وقال: "كنت مرعوب من المقارنة بيني وبين والدي لأنه مدرسة لوحده".