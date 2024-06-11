أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن اختفاء طائرة نائب رئيس مالاوي (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن حادثة اختفاء طائرة كانت تقل نائب رئيس مالاوي و9 آخرين، مشيرًا إلى أن مكان الطائرة لا يزال مجهولًا حتى الآن.

وأوضح أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الطائرة التابعة لقوة دفاع مالاوي اختفت من شاشات الرادار بعد مغادرتها العاصمة ليلونجوي في الصباح الباكر.

وأشار أحمد موسى، إلى أن فرق البحث ما زالت تبحث عن الطائرة، ولم ترد أي معلومات حول مصير نائب الرئيس والركاب الآخرين، مؤكدا أن الأجهزة المعنية ما زالت تواصل عمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف أن رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا ألغى رحلته المقررة إلى جزر البهاما بعد تلقيه خبر الحادثة، وأصدر أوامر بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ، وذلك بعد فشل مسؤولي الطيران في التواصل مع الطائرة المفقودة.

مصير نائب رئيس مالاوي والوفد المرافق له

وتساءل موسى عن مصير نائب رئيس مالاوي والوفد المرافق له، موضحًا أنه لا توجد أي معلومات أو اتصالات معهم حتى اللحظة، مضيفًا: "هل هم على قيد الحياة أم لا؟".

واختتم موسى حديثه بذكر حادثة مشابهة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث اختفت طائرته لأكثر من 12 ساعة، مشيرًا إلى التشابه بين الحالتين.

وأفادت الخدمة الأفريقية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الاثنين، باختفاء طائرة كانت تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما وتسعة آخرين.

وفي السياق، أوضحت الرئاسة في مالاوي، اليوم الاثنين، إن طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس كلاوس تشيليما وتسعة آخرين اختفت.

وذكر مكتب رئيس مالاوي ومجلس الوزراء في بيان جميع جهود سلطات الطيران للتواصل مع الطائرة منذ أن اختفت من على شاشات الرادار باءت بالفشل حتى الآن.

وورد في البيان أن تشيليما (51 عاما) كان على متن طائرة لقوات الدفاع في مالاوي غادرت العاصمة ليلونجوي الساعة 09:17 بالتوقيت المحلي (0717 بتوقيت جرينتش)، مضيفا أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.