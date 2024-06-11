صفقة كوناتي تشعل الخلاف بين كولر ولجنة التخطيط بالاهلي

أشعلت صفقة المهاجم البوركيني محمد كوناتي، الخلاف بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

ويرغب كولر بشدة في التعاقد مع كوناتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لدعم خط هجومه في الموسم الجديد الذي يشهد المشاركة في العديد من البطولات القارية والدولية أبرزها كأس العالم للأندية وكأس انتركونتيننتال ودوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، اعترضت لجنة التخطيط على فكرة التعاقد مع المهاجم البوركيني في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، لتدخل في صدام مع كولر الذي يخشى تكرار سيناريو الموسم الماضي والذي انتهي بالتعاقد مع الفرنسي انتوني موديست بعد الفشل في التعاقد مع البرازيلي سوزا.

وعرضت لجنة التخطيط على المدرب السويسري قائمة مختصرة تضم 5 مهاجمين أفارقة 3 منهم محترفين بالدوريات الأوروبية واثنين داخل القارة، في محاولة لاقناع كولر بالتعاقد مع مهاجم مختلف عن كوناتي بعد التقرير الفني الضعيف الذي حصل عليه من لجنة الاسكاوتنج واكتشاف المواهب بالنادي.

وفي سياق مختلف، يجري الأهلي محاولة أخيرة مع مسئولي اتحاد العاصمة الجزائري للتوصل إلى اتفاق مالي مناسب لاتمام صفقة المدافع زين الدين بلعيد، قبل تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي يرغب بشدة في الانضمام للقلعة الحمراء والذي يبلغ 740 ألف دولار.

وطلب النادي الجزائري الحصول على اكثر من مليون دولار ووضع بنود مالية إضافية حال الفوز بالبطولات بجانب نسبة من إعادة بيع اللاعب في المستقبل، مما دفع الأهلي للتفكير في تفعيل الشرط الجزائي.

من ناحية أخرى، يقود محمود عبد المنعم كهربا خط الهجومي أمام فاركو يوم الجمعة القادمة في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز، بعد إصابة الفلسطيني وسام ابو علي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة لبنان بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

واطمئن كولر على جاهزية جميع اللاعبين خلال مباراة النجوم الودية التي فاز بها الاحمر بهدف نظيف للاعب كهربا.