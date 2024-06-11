ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

حسمت نتيجة التعادل مواجهات اليوم بالمجموعة الأولى التى تضم المنتخبات مصر، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون إثيوبيا، جيبوتي في تصفيات الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.





ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر في المركز الأول برصيد 10 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، وجاء منتخب غينيا بيساو ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم بوركينا فاسو ثالثا برصيد 5 نقاط وسيراليون رابعا برصيد 5 نقاط، وإثيوبيا خامسا برصيد 3 نقاط، وأخيرا جيبوتي برصيد نقطة واحدة.

منتخب مصر 10

غينيا بيساو 6

بوركينا فاسو 5

سيراليون 5

إثيوبيا 3

جيبوتي 1



تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو

انتهت مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو، بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 24 سبتمبر بالعاصمة الغينية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

تقدم ماما بالدي لمنتخب غينيا بيساو في الدقيقة 43، ثم أدرك محمد صلاح التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 69.



تعادل بوركينا فاسو و سيراليون

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه منتخب سيراليون بهدفين لمثلهما ، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين، في ملعب 26 مارس في العاصمة البوركينية واجادوجو، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



سجل هدفي بوركينا فاسو، دانجو واتارا في الدقيقة 41، لاسينا تراوري في الدقيقة 45 من ضربة جزاء.

بينما أحرز هدفي سيراليون، أوجوستوس كارجبو في الدقيقة 58، أمادو باكايوكو في الدقيقة 88.