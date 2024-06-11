محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بطريق دفرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة بطول 1 م وعرض 8 م بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة، حيث يتم تشغيل قطاع التوسعه لنهو قطاع الاساس تمهيدا لاستكمال أعمال الطبقه الرابطه.

وأكد محافظ الغربية ان المحافظة قامت بإزالة كافة الاشغالات والتعديات على الطريق وزيادة عرض الرصف ليصبح ١٠ متر لتوسعته ورصفه لتسهيل الحركة المرورية لقرية دفرة والتي تعد من أكبر القرى الصناعية المنتجة للأخشاب على مستوى الجمهورية .

وفي السياق ذاته تابع محافظ الغربية، أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفرالحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان)، حيث يتم تشكيل الميول والمنحنيات الأفقية للقطاع ونهو طبقه الأساس تمهيدا لأعمال الرصف

وأكد المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.