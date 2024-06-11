إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطوخ

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بنطاق مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، سيارة سوزوكي بسيارة ربع نقل، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق الزراعي لمنع تعطل مصالح المسافرين، وذلك بعد رفع آثار الحادث وتجنيب السيارتين.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين سوزوكي وأخرى ربع نقل، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة طوخ.

وانتقلت قوات الأمن ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين سوزوكي وأخرى ربع نقل، أمام مول العابد بدائرة مركز شرطة طوخ، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.