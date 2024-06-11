المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة شخص بالإكراه فى القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لسائقين، لاتهامهم بسرقة هاتف محمول من شخص بالإكراه، أثناء قيادتهم دراجة نارية ليلا، وفرا هارين، فتتبعهم المجني عليه بدارجة نارية، فقام المتهمين بركله فسقط أرضا، وتعديا عليه بالضرب بالأرجل والأيدي بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 821 لسنة 2024 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 169 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمود ا م"، 32 سنة، سائق، و"محمد خ ع"، 25 سنة، سائق، ومقيمان دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، لأنهما في يوم 4 / 1 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، سرقا الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه فهمى أحمد فهمى عبد العاطي عبد الفتاح، وكان ذلك ليلاً بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه والتارك به أثر جروح.

وتابع أمر الإحالة، أنه وحال استقلال المتهمين للدراجة النارية قيادة المتهم الأول، قام المتهم الثاني بمباغتة المجنى عليه سالف الذكر منتزعا هاتفه المحمول من يده، ولاذا بالفرار، فتتبعهما الأخير مستقلا دراجته النارية، وما أن اقترب منها حتى قام المتهم الثاني بدفعه بأن ركله بقدمه فسقط من أعلى دراجته، فترجلا وقاما بالتعدي عليه بالأيدي والأرجل حتى أفقداه وعيه، فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ولاذا بالفرار هاربين بالمسروقات حال حمل كل منهما سلاح أبيض "مطواة"، على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاح أبيض ، كما أحرز المتهم الثاني بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة".