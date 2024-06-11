رفضت إعطاءه 10 جنيهات لشراء سجائر.. محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته

تنظر محكمة الجيزة، غدا الثلاثاء، محاكمة عاطل متهم بالتعدي على زوجته، والشروع في قتلها أمام أطفالها بالهرم.

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقي قسم الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مستشفى القصر العيني باستقبالهم سيدة مُصابة بعدة طعنات في الجسد إثر ادعاء مشاجرة.

شروع زوج في قتل زوجته

قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث القسم انتقلت إلى محل البلاغ وبسؤال المُصابة وتدعي "هدير.م" اتهمت زوجها "أيمن" بالتعدي عليها أمام أطفالها بسكين المطبخ لرفضها إعطائه مبلغ مالي 10 جنيهات لشراء سجائر.

كشفت تحريات المباحث أن الزوج عاطل ـ ويدمن المواد المخدرة "الآيس"، وأنه يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة بالأيدي، أستل الزوج على إثرها سكين المطبخ، ومزق جسد زوجته أمام أطفالها وتركها غارقة في دمائها داخل مسكنهما وخرج في الشارع يردد بعلو صوته:"أنا قتلتها.. أنا قتلتها

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لضبط الزوج المتهم، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق، التى أحالت القضية إلى المحكمة.