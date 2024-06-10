مصر معاك.. وزير الرياضة يوجه رسالة لمحمد صلاح (فيديو)

علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تعادل منتخب مصر أمام غينيا بيساو، قائلاً: “أداء المنتخب المصري يسير بشكل تصاعدي مع مرور والوقت، ونقدم الدعم الكامل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن”.

ووجه وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، التهنئة للاعبي المنتخب، قائلا: «ألف مبروك على النتيجة والنقاط، فالشوط الثاني كان جيد عن مستوى أداء اللاعبين في الشوط الأول وننتظر المزيد».



وأشاد وزير الرياضة بأداء نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، قائلاً: أتابعه بشكل مستمر وقدم أداء رائع وقوي في مباراة اليوم أمام غينيا بيساو ونتمنى له الأفضل مع المنتخب الوطني في المباريات المقبلة، معلقا: “لازم نقول لمحمد صلاح مصر معاك”

محمد صلاح يتعرض لحملات كثيرة

وأردف: “محمد صلاح يتعرض لحملات كثيرة، على الرغم من أنه يموت في تراب البلد، ولابد أن نقدره جيدًا، فأسرة صلاح من ريف مصر ومحبين وعاشقين للوطن”.



ولفت إلى أن الدعم المقدم لمنتخب مصر لابد أن يستمر من الجميع، وخاصة الجمهور، والذي يعتبر أداة تحرك هامة في تشجيع اللاعبين وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة البطولات.

وعلق ليفربول الإنجليزي على تألق محمد صلاح قائد منتخب مصر في مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو والتي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :" صلاح يواصل التألق مع المنتخب المصري ..سجل محمد صلاح هدف منتخب بلاده الوحيد في المواجهة التي انتهت بنتيجة 1/1 أمام غينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ".