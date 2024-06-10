طلبة: تغيير طريقة اللعب خلال 4 أيام وراء تراجع المستوى أمام غينيا بيساو

أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أخطأ في تغيير طريقة اللعب في مباراة غينيا بيساو بعد الطريقة التي لعب بها مباراة منتخب بوركينا فاسو.

وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" في رأيي أن تغيير حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني طريقة اللعب خلال 4 أيام وراء تراجع المستوى أمام غينيا بيساو".



وأضاف:" أطالب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بتثبيت طريقة لعب المنتخب والتشكيل في المباريات المقبلة".