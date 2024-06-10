شبانة: الجميع حريص على نجاح تجربة التوأم مع المنتخب

وجه الإعلامي محمد شبانة، رسالة إلى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن الهدف من الانتقادات التي وجهت إليه خلال المباراتين الماضيتين، مشيرًا إلى أن الطموحات الكبيرة والآمال المعلقة على وجوده في قيادة المنتخب، وكذلك تطوير الأداء وتقديم المستوى المميز.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هناك انتقادات وجهت للجهاز الفني بسبب المستوى الذي ظهر عليه المنتخب المصري في الشوط الاول، والجميع ينتقد أداء أو خطة لعب أو تشكيل، هدفه الوصول لأفضل مستوى، ولا يجوز أن يصرح حسام حسن بأنه يتعرض لحرب أو أن هناك أحد يخشى نجاحه".

وأضاف: "منتخب غينيا بيساو كان مستسلم للخسارة لكن كان منتخب مصر متحفظًا وقت طويل من المباراة، كان الأفضل اللعب بطريقة 4-3-3، وأن يتواجد صلاح وتريزيجيه على الأطراف، شكل المنتخب المصري لم يكن جيدًا خلال الشوط الأول، وأخر مباراة لعبنا فيها مع سيراليون تحت قيادة فيتوريا فزنا بهدفين نظيفين، إذًا كلام حسام حسن غير صحيح.. ولم يُعجبني نبرة الحديث من جانبه".

وواصل: "انصح حسام حسن بعدم الإدلاء بمثل هذه التصريحات، لدينا هدف واضح وهو أن نساهم في نجاحه مع منتخب مصر، وسعداء بظهور وجوه جديدة في المباراة اليوم مثل ابراهيم عادل وناصر ماهر وأحمد أمين أفا.. وأقول لحسام لا داعي لتلك الأقاويل، كنا سيئين في أمم إفريقيا، وكذلك أمام بوركينا فاسو واليوم في الشوط الأول لم نكن جيدين أمام غينيا بيساو.. والمفترض أنك قادم لتطوير وتحسين الأداء".

وأكمل: "الجميع حريص على دعم حسام حسن في كل الأمور، ولكن الانتقاد في الأداء وطريقة اللعب، وكل الدعم لـ التوأم والجهاز الفني لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة، ولا نريد تكرار مثل تلك التصريحات، وأنت أمامك فترة طويلة حتى موعد المباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم نتمنى تدعيم الفراعنة بلاعبين جدد وظهور الفريق بنيولوك جديد".

وزاد: "نحتاج لبناء فريق جديد واكتشاف لاعبين مميزين في عدة مراكز منها الظهير الأيسر والمساك ووسط الملعب ومهاجم جيد، ونقطة التعادل اليوم عززت صدارة المنتخب المصري برصيد 10 نقاط".