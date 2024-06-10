مسئول سابق بالتموين: 10 آلاف جنيه غرامة حال الذبح في الشارع

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، إن المجازر مفتوحة في الأعياد بالمجان وبدون رسوم لمنع الذبح في الشارع، مشيرًا إلى أن هناك غرامة هذا العام تقدر بـ10 آلاف جنيه لمن يذبح في الشارع.

وتابع "خليل"، خلال حواره مع الإعلامية رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الأضحية لا يجب أن ترى السكينة أثناء الذبح، ومن الضروري ترك الأضحية تنزف الدماء بصورة كاملة بعد الذبح.

وأشار إلى أن "تشفية" اللحوم بعد الذبح مباشرة، يؤدي إلى خسارة نسبة تقدر بأربع كيلو من حجم لحوم الأضحية، لأن اللحوم تكون متماسكة في العظام، مشددًا على ضرورة ترك اللحوم "تتشمع" قبل "التشفية".