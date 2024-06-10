عبد المنعم خليل يزف بشرى سارة حول أسعار الأضاحي هذا العام

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، إن كيلو لحم الكندوز يتراوج سعره في الأسواق ما بين 360 لـ400 جنيه، أما اللحم الكبير فيصل سعره لـ280 جنيه.

وتابع "خليل"، خلال حواره مع الإعلامية رحاب فارس، ببرنامج "نقطة ومن أول السطر"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن سعر كيلو القائم في البقري 175 جنيه، أما الجاموسي فيصل لـ165 جنيه، معقبًا: "نسبة العظام في الجاموسي تصل لـ17%، أما نسبة العظام في البقري فتقدر بـ15%".

ولفت إلى أن سعر الأضاحي هذا العام أقل من العام السابق، مضيفًا أن البعض يقوم بالأضحية، ولكن يحدث للحوم تعفن أو تتعرض للون الأزرق بعد ساعة من الذبح، وهذا أكبر خطأ يحدث في الذبح.