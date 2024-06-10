المشدد 10 سنوات للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة في الصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الصف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحيم على ومحمد حسن خطاب، ووكيل النيابة أحمد خالد سعد، وأمانة السر محمد هلال ووائل سيد.

وكان المستشار محمود غيطاس- محامي عام جنوب الجيزة الكلية، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة متهم "شعبان.ع"، بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 1409 لسنة 2024 جنايات الصف.

بدأت الواقعة بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الصف عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم ضبط بحوزتهم قطع كبيرة من مخدر حشيش.

تم القبض على المتهم وحرر محضر، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات.