انتعاشة مسرحية فى عيد الأضحى

9 عروض تستقبل الجمهور على خشبة المسرح

«مش رميو وجوليت» تعيد أمجاد على الحجار بالمسرح الغنائى

ذات والرداء الأحمر تعيد إسعاد يونس لمسرح العرائس

يعتبر موسم عيد الأضحى من المواسم المسرحية التى ينتظرها الجمهور فى كل عام، حيث يتزامن العيد عادة مع بداية الاجازات الدراسية، وهذا الموسم يشهد عرض 9 مسرحيات متنوعه مابين الكوميدى والتراجيدى، وهو ما يمثل انتعاشه مسرحية سواء للمسرح الخاص او مسارح الدولة المختلفة.

فى مقدمتهم المسرح القومى الذى يستعد لعرض مسرحية «مش روميو وجوليت «المأخوذ عن رائعة الكاتب الإنجليزى ويليام شكسبير، بطولة النجم على الحجار، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان ميدو عادل، والفنان القدير عزت زين، وطه خليفة، وكتب المعالجة الشاعر أمين حداد، ومن إخراج عصام السيد.

وتدور أحداثها فى إطار تراجيدى عبر صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية، هما عائلة منتيغيو وكابوليت، وخلال صراعهما الدائم يقع «روميو» من العائلة الأولى فى حب «جولييت» التى تنتمى للعائلة الثانية، ويتصاعد الصراع.

ويواصل صناع العمل، خلال الأيام الحالية، عمل بروفات مكثفة على خشبة المسرح القومي، استعدادًا لإطلاق العرض المسرحى، من إنتاج المسرح القومى والذى يديره الفنان الدكتور أيمن الشيوى.

ويعيد العرض المسرحى «مش روميو وجولييت» على الحجار مجدّداً إلى خشبة المسرح بعد غياب 17 عاماً منذ مسرحية «يمامة بيضا»، إذ قدم الحجار على مدى مسيرته الفنية عروضاً حققت نجاحاً جماهيرياً، منها «ليلة من ألف ليلة»، و«أولاد الشوارع»، و«اتنين فى قفة»، و«خايف أقول اللى فى قلبي».

وقال الفنان أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، أن العرض يقدّم المسرحية برؤية جديدة فى قالب موسيقى استعراضي، لافتا إلى أن المسرح القومى منوط به تقديم الأعمال العظيمة، العالمية أو العربية أو المصرية، وهذا ما نقوم به دائماً، خصوصاً أنّ أعمال شكسبير تقدّمها المسارح فى مختلف أنحاء العالم.

وأكد أننا نحاول أسترجاع الجمهور من خلال خطة تعتمد على تقدم عروض ترقى لمستوى المسرح القومي، لافتا إلى أن المسرح القومى هو الأهم فى مصر على مر العصور، وأسعى لإعادة جذب الجمهور وهو ما حدث خلال أخر عرضين تم تقديمهما على خشبة المسرح القومي، ومنهم عرض «سيدتى أنا» الذى حقق حضورا كامل العدد لمدة خمسين ليلة عرض متتالية.

ويقدم مسرح الغد، خلال أجازة عيد الأضحى مسرحية «النقطة العميا»، العرض إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفنى للمسرح، بطولة الفنان نور محمود، وهى أول تجربة مسرحية له، ويشاركه أحمد السلكاوى، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدى بركات، عمر صلاح الدين.

وتدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذى يجسد دوره الفنان نور محمود، أثناء عاصفة شديدة، ما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة فى القانون يلعبون لعبة غريبة تدعى «المحكمة» محاكمة أخلاقية للنفس البشرية، تجعل الإنسان يحاكم نفسه حين يواجه ضميره بالحقيقة والصدق، والغرض من اللعبة هو ممارسة مهنهم القديمة، بعيداً من روتين العدالة التقليدية، متحررين من كل القيود، بعد أن اكتشفوا أن هناك جرائم لا تستطيع تلك العدالة التقليدية إثباتها على مرتكبيها، وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطاً فى قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة،وتبلغ قيمة التذكرة للجمهور 42 جنيها.

ويعيد الفنان سامح حسين، تقديم موسم جديد من مسرحية »حلم جميل” على مسرح السلام بشارع القصر العينى إنتاج المسرح الكوميدى لكل أفراد العائلة.

أكد الفنان سامح حسين، عشقه للتحدى الفنى وتقديم أعمال فنية كوميدية ثم الانتقال إلى التراجيدية، موضحا أن سبب مشاركته فى مسرحية «حلم جميل» الاخلاص فى العمل وأنها إحدى روائع شارلى شابلن، مفيدًا بأنه فيلسوف عميق جدًا.

وأضاف أن المسرح بكل بساطة لا يحقق أرباحاً مادية كبيرة ولكنه يحقق جمهوراً كبيراً وإشباعاً لرغبة الممثل، لافتًا إلى أن مسرحية حلم عزيز كانت رغبة فى خوض تحدٍ جديد من خلال المسرحية، مؤكدًا على حفاوة الاستقبال بهم خلال العرض فى المحافظات، خاصة محافظات وجه قبلي.

ويستعد مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد على، لتقديم عرض جديد من إنتاج المسرح بعنوان «ذات والرداء الأحمر» تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، إخراج نادية الشويخ.

وهو عرض ضخم يضم العديد من النجوم على رأسهم الفنانة القديرة إسعاد يونس، والفنانة القديرة هالة فاخر، والنجمة الشابة مايان السيد، والنجوم سامى مغاوري، عمرو رمزي، أشرف طلبة، عصام الشويخ، تامر فرج، وألحان الموسيقار الكبير هانى شنوده.

والعرض يتناول العلاقة بين جيل الكبار وعلى رأسهم الجدة والأم، وجيل الشباب وتمثله البطلة «ذات» والتى تبلغ من العمر 14 عاما، ويدمج العرض بين التراث والحداثة بشكل درامى ممتع، كما يقدم صورة بصرية مبهرة للأطفال تتناسب مع إيقاع العصر السريع الذى يعيشون فيه ويتعاملون بمفرداته، حيث يتناول العديد من المفردات الحديثة التى يتعامل معها الأطفال بشكل كبير فى عالم التكنولوجيا، ووجهة نظر الآباء حولها، كما أنه يستطيع أن يقدم حلا لمشكلة صراع الأجيال.

وطرح الفنان ياسر الطوبجى مدير المسرح الكوميدى بوستر العمل المسرحى الجديد الذى يفتتحه فى موسم عيد الأضحى المسرحى على مسرح ميامى وهو «العيال فهمت» كتابة طارق على - أحمد الملوانى وأشعار طارق علي، وإخراج شادى سرور، وبطولة رامى الطومبارى ورنا سماحة وعبد المنعم رياض، وإيهاب شهاب ومحمود الهنيدى ورانيا النجار، والمسرحية معالجة غنائية كوميدية للفيلم الامريكى «صوت الموسيقى»، والمسرحية فى تناولها الجديد تتناول الفجوة بين الأجيال.

وقال عن المسرحية، منذ توليتى إدارة فرقة المسرح الكوميدى التابعة للبيت الفنى للمسرح شعرت بمسئولية كبيرة بالرغم من أن الكوميديا هى الأقرب لى ولكن بسبب عراقة الفرقة التى قدمت منذ بدايتها العديد من النجوم العظماء وكذلك الأعمال العظيمة مثل الراحل فؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولى وسعيد صالح، ومحمد عوض، وكذلك العروض المهمة مثل البجامة الحمرا، والدبور، ونمرة اتنين يكسب، لذا فكرت فى تقديم عمل كوميدى راق لإعادة الهوية الكوميدية لفرقة المسرح الكوميدى وكان ذلك من أهم أهدافي، أنى وجدت بعض الأعمال التى قدمتها الفرقة خلال فترة ماضية ليس لها علاقة بالكوميدية.

ويقدم الفنان محمد صبحي، مسرحية «فارس يكشف المستور»، خلال عيد الأضحي، وتشاركه الفنانة ميرنا وليد، على مسرح مدينة سنبل، المسرحية كوميدية غنائية وشارك فى بطولتها: وفاء صادق وكمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبوهيبة، محمد شوقى طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمى جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبدالمعطي، وليد هانى والطفلان عبدالرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوى وأشعار عبدالله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.

وروج الفنان محمد صبحى لأحدث أعماله الفنية، وشارك محمد صبحى متابعيه على تطبيق إنستجرام صورة له وأرفقها بتعليق «إنتظرونى قريباً سنلتقى فى أضخم عمل مسرحى كوميديا غنائية «فارس يكشف المستور»، ودائما ما تلقى أعمال الفنان محمد صبحى المسرحية، اهتماما كبيرا من قبل الجمهور.

وكان عرض مؤخرًا لمحمد صبحى مسرحية «عيلة.. اتعملها.. بلوك» على مسرحه بمدينة سنبل، والمسرحية كوميدية غنائية استعراضية يقوم ببطولتها ويخرجها محمد صبحى بمشاركة عدد من أعضاء فرقته « استوديو الممثل.

ومن جانبها أعربت النجمة ميرنا وليد عن سعادتها بمشاركة الفنان القدير محمد صبحى لأول مرة على خشبة المسرح وقالت: كنت أتشوق لمشاركة فنان قدير مثل الأستاذ «صبحي» فى عمل يجمع بيننا.

يقدم «المسرح العائم الصغير»، بالمنيل، العرض المسرحى «السمسمية»، خلال عيد الأضحي، ضمن مبادرة «وُلد هنا» إنتاج فرقة المواجهة والتجوال بالبيت الفنى للمسرح، قطاع الإنتاج الثقافى، وزارة الثقافة، وسيكون الافتتاح ثانى أيام العيد ويوميا ماعدا الثلاثاء، على المسرح العائم بالمنيل بجوار كوبرى الجامعة، التاسعة مساء، تأليف وإخراج سعيد سليمان وسعر التذاكرة 37-57 جنيها، ومدة العرض ساعة فقط.

وروجت الفنانة نهال عنبر، لموعد عرض مسرحيتها الجديدة «عفارت عليك»، والمقرر له فى ثانى أيام عيد الأضحى، على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، ونشرت نهال عنبر، البوستر الدعائى للمسرحية، من خلال حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»، معلقة: «بداية عرض مسرحية عفارت عليك، بداية من ثانى أيام عيد الأضحى، يوم 18 يونيو، إخراج نور عفيفي، على مسرح عبد المنعم جابر، فى كامب شيزار بالإسكندرية.

مسرحية «عفارت عليك» مأخوذة عن رائعتى وليم شكسبير «حلم ليلة صيف» و»العاصفة»، وهى من بطولة نهال عنبر، منير مكرم، كريم الحسينى، مراد فكري، أحمد بسيم، نيڤين رفعت، سمير بدير، شريهان قطب، هبة غندور، حسينى زهران، شيماء النمس، آمل أشرف، عمرو أمين، بوسى الأمير، مساعد إخراج الحسينى زهران، مخرج منفذ ياسر يني، وهو من إنتاج كلاكيت للإنتاج الفنى حسن عبدالحميد، إشراف إدارى د.أحمد منير، رؤية فنية وإخراج نور عفيفي.

يبدأ النجم أحمد حلمى فى عرض مسرحيته «ميمو» لأول مرة بالقاهرة، بداية من 16 يونيو، بعد عرضها فى الكثير من المدن السعودية، منها «الدمام، جدة، الرياض، أبها، الطائف»، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى، وحققت نجاحا ساحقا، ولذلك قرر «حلمى» عرضها فى القاهرة.

ويشارك فى بطولة مسرحية «ميمو» هنا الزاهد وأحمد رزق وحمدى المرغنى ومحمد رضوان ورحمة أحمد ونور إيهاب، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من أسرته والمجتمع، الذى يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا لسهولة الوسيلة حتى يثبت ذاته وينجح من خلاله، ولكن تنقلبـ الأحداث وتختلف عن توقعاته ومخطته.

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر المسرحية، والتى تتراوح بين الـ500 إلى 1500 جنيه، حيث تبدأ الفئة الأولى من 1500 جنيه، والفئة الثانية بـ1250 جنيها، أما الفئة الثالثة بـ900 جنيه، بينما الفئة الرابعة سعرها 750 جنيهًا، والفئة الخامسة بـ500 جنيه.

يقف أحمد حلمى على خشبة المسرح فى مصر أخر مرة بـ2001، بمسرحية «حكيم عيون»، التى شارك فيها بجانبـ مجموعة من الفنانين، من بينهم علاء ولى الدين، كريم عبدالعزيز، وغيرهم من الفنانين.