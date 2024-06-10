حسام حسن يشيد بلاعبي المنتخب بعد التعادل ضد غينيا بيساو

أعرب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، عن سعادته بالتعادل مع غينيا بيساو، بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على استاد 24 سبتمبر في العاصمة بيساو، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتحدث مدرب الفراعنة في تصريحات لقناة «أون تايم سبورتس» عقب المباراة قائلا أنه فخور بلاعبي منتخب مصر وعلى رأسهم محمد صلاح، قائد المنتخب، مشيرا إلى بعثة الفراعنة بأكملها.

وخطف منتخب مصر الأول لكرة القدم نقطة ثمينه خارج الديار عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره غينيا بيساو في تصفيات المونديال.



