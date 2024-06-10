الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موجة حارة جديدة أشد من الماضية تبدأ الثلاثاء وتستمر لوقفة عرفات

بوابة الوفد الإلكترونية

تتعرض البلاد خلال الساعات المقبلة غدا الثلاثاء لموجة حارة جديدة أشد من الماضية التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية وصلت فيها حالة الطقس لدرجات غير مسبوقة، ومن المتوقع غدًا أن يسود طقس شديد الحرارة خلال النهار على معظم الأنحاء لتصل درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر على بعض المناطق. 

موجة الطقس الحار تتسب في اندلاع حريق بالمرج

 الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، كشفت أن درجة الحرارة غدا الثلاثاء ترتفع عن اليوم، بمعدل درجتين، وتكون العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، مؤكدة أنه يبدأ التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية شديدة الحرارة، القادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية، وهي شديدة الحرارة ومرتفعة في قيم درجات حرارتها.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يؤثر على المحافظات امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة، مشددة على أن ذورة موجة الحر تكون يومي الجمعة والسبت المقبلين، ومن المتوقع أن تصل العظمى لـ43 درجة مئوية، وذلك خلال حديثها لبرنامج اليوم. 

 وكانت وزارة الصحة والسكان قدمت عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عدة نصائح للمواطنين للوقاية من الطقس الحار، والإصابة بالاحتباس الحراري، منها ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة، وأيضا شرب كمية كبيرة من السوائل، فضلا عن تجنب الأنشطة الشاقة خلال أشد ساعات اليوم حرًا.

 

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