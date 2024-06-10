غداً.. ندوة الاشتراطات البيئية للمصانع فى جامعة الفيوم

تنظم وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم، غداً الثلاثاء ندوة الاشتراطات البيئية للمصانع، وذلك فى العاشرة صباحًا بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية.

وتقام الندوة تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

قافلة تنموية شاملة فى قرية فانوس فى طاميه

من جهه اخرى نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض وكلية الزراعة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، قافلة شاملة فى قرية فانوس بمركز طاميه وذلك . تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب، و الدكتورة لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم،

جاء ذلك بحضور الدكتورة الشيماء أحمد شعبان وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مي مواهب رئيس اللجنة التنفيذية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور أحمد جمال نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، وفتحي عيد منسق مؤسسة حياة كريمة بمركز طامية، ومحمد على طه مدير إدارة المؤتمرات والندوات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الاثنين بمقر الوحدة الصحية بقرية فانوس مركز طامية.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد 679 حالة، حيث تم الكشف على 147حالة في تخصص العظام و82 حالة أسنان و 120 حالة باطنة و137 أطفال و 60 حالة نسا و 133 حالة رمد.

وأضاف أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة عقدت خلال القافلة اليوم حملة توعية بقضايا العنف ضد المرأة وشارك في التوعية الدكتورة مي مواهب، والدكتورة أماني محمد محمد عطية، ولمياء لطفى أبو كساب، وتناولت حملة التوعية لأهل القرية قضايا العنف ضد المرأة، حيث تمت مناقشة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري، وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد، وتأثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين استكمال البنت للتعليم وبين الزواج في سن مبكرة، وتمت مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياه وإدارتها لبيتها ماليًا، كما قام الفريق بتوعية أهل القرية بأشكال العنف ضد المرأة ومدى تأثيرها على المرأة والأسرة والمجتمع وبلغ عدد السيدات والفتيات التي تم توعيتهم 60 فتاة وسيدة.