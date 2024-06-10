قصواء الخلالي تهاجم وزير الإسكان: “يستمتع بالاستعلاء على المصريين”

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن محافظة مطروح تعاني من أزمة نقص وانقطاع المياه لساعات طويلة، وهو ما يدفع المواطنين اللجوء لشراء سيارات المياه لسد احتياجاتهم.



وأضافت خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية سي بي سي، أن المحافظة تعاني من هذه الأزمة كل عام، وهذا امر غريب، ويجب ان نشعر بالمواطن.





وتابعت أنها تناولت هذا الأمر وخرجت مناشدات من البرنامج للمحافظة لحل الأمر، وهو ما حدث بالفعل من محافظ مطروح والذي أمر بحل الأزمة بشكل ضروري.



واشارت الى محافظ مطروح تعاون معنا، وكان من المقرر أن يجري رئيس شركة المياه مداخلة هاتفية لتوضيح الأمور للمواطنين، ولكن منعه وزير الإسكان عاصم الجزار من الخروج وهذا أمر يدعو للدهشة والاستغراب.



وواصلت أن وزير الإسكان مستمتع بالتعنت ضد الإعلام والصحافة ولا يتجاوب مع القضايا الحيوية التي تخص المواطن موضحة:" منع رئيس شركة المياه من الحديث للإعلام وتوضيح الأمر".



واختتمت :" نندهش من استعلاء وزير الإسكان على المصريين وعدم التعاون مع وسائل الإعلام والصحافة ".