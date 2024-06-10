"أنتي الأهم" تتضامن مع الإعلامية قصواء الخلالي ضد حملة ممنهجة من المنصات الأمريكية

نشرت مبادرة أنتي الأهم على صفحتها الرسمية تضامنها ودعمها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي ضد ما تتعرض له من حملة اضطهاد ممنهجة، من مراكز إعلام ووسائل إعلام أمريكية، وإجراءات قمعية تشمل حجب بث البرنامج، وإغلاق صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وحملات تشويه منسقة ضدها، وتحريف مقاطع من برنامجها واستخدامها للتحريض ضدها، وتلقيها تهديدات بالعنف والاعتداءات الشخصية.

وصرحت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لمبادرة أنتي الأهم عن دعم المبادرة الكامل للإعلام المصري ومواقفه المشرفة من الحرب في غزة، ودعوته إلى الاحتكام لقواعد الشرعية الدولية، المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الأممي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافية.

وأوضحت الفخراني أن «إبستين» يكتب مجموعة من المقالات العدائية للداعمين للقضية الفلسطينية، ومن ضمنهم مصر، موضحة أنه أصدر مقالا بعنوان «العدالة غير المتماثلة في غزة»، كتب فيه أن إسرائيل لها الحق في كل ما يجري دفاعا عن نفسها، وعلى العالم أن يدعمها، معلنًا رفضه للموقف المصري الذي يرفض تهجير الفلسطينيين، لإتاحة الفرصة لإسرائيل لاجتياح رفح وغزة كاملة.

وأعلنت مبادرة أنتي الأهم تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي وغيرها من الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب الذين يكشفون من خلال منصاتهم جرائم إسرائيل، وينحازون بشكل إنساني وأخلاقي إلى الحق الفلسطيني.

كما تدين المبادرة كل محاولات الإرهاب، التي يمارسها الصهاينة الإسرائيليون في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي تنال من أهلنا في فلسطين المحتلة.