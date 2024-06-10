كلية الآثار بالفيوم تعقد اختبار القدرات المؤهل لدخول قسم الترميم

عقدت كلية الآثار بالفيوم، مساء اليوم الاثنين اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بقسم الترميم بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد كمال عميد كلية الآثار جامعة الفيوم وإشراف وتنفيذ الدكتور شعبان الأمير رئيس قسم ترميم الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم، وعضوية اللجان العلمية الدكتور عبدالرحمن السروجي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شحاته احمد عبدالرحيم استاذ ترميم الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم، والدكتورة نجلاء محمود علي أستاذ ترميم الآثار كلية الآثار جامعة الفيوم، والدكتور محمد معتمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيفين كمال استاذ ترميم الآثار المساعد وأمين المجلس .

يتم عقد الاختبار لطلاب السنة الاولى للالتحاق بقسم الترميم فى السنة الدراسية الثانية بالكلية على ثلاث مراحل الاولي الإختبار النظري ومكون من ع ٢٠ سؤلا بواقع اسئله متعدد وصواب وخطأ وتم تصحيحها إلكترونيا باشراف الدكتور حمادة ثابت و الدكتور محمد نصار ثم المرحلة الثانية وهي الإختبار الفني والإختبار الزخرفي يلي ذلك المقابلة الشخصية والتى يجريها أعضاء اللجنة العلمية للاختبار.

ويتم تجميع وإحتساب درجات الإختبار المتعدد وترتيب ذلك ترتيبا تنازلي من الأعلي للإقل ثم اعتماد النتيجة من قبل مجلس الكلية واعلانها للطلاب قبيل بدأ العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

قافلة طبية شاملة فى قرية فانوس

من جهه اخرى نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض وكلية الزراعة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، قافلة شاملة فى قرية فانوس بمركز طاميه وذلك . تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، و الدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب، و الدكتورة لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح عشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة الشيماء أحمد شعبان وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مي مواهب رئيس اللجنة التنفيذية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور أحمد جمال نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، وفتحي عيد منسق مؤسسة حياة كريمة بمركز طامية، ومحمد على طه مدير إدارة المؤتمرات والندوات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الاثنين بمقر الوحدة الصحية بقرية فانوس مركز طامية.

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