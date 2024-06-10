لتغيبهما عن العمل.. إحالة طبيبن بمستشفى منيا القمح المركزي للتحقيق

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الاثنين، زيارة تفقدية مفاجئة استهدفت المرور على مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومتابعاً تقديم الخدمة الطبية لحالات الطوارئ، كما تلاحظ عدم تواجد ٢ من الأطباء المكلفين بالنوبتجية، وقرر وكيل الوزارة إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، وتكليف أطباء آخرين للعمل بالنوبتجية، كما تم التأكد من توافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته ببنك الدم التجميعي بالمستشفى.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود الصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، متفقداً أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة العيادات الخارجية، موجهاً باستغلال العيادات الموجودة بالدور الأرضى للتخصصات الأكثر ترددا لمنع تكدس المواطنين داخل المبنى.

كما تابع الأعمال الإنشائية الجارية لبعض غرف الخدمات المكملة لقسم العيادات، موجهاً بسرعة الإنتهاء منها، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة منيا القمح.

كما تابع مسعود مؤشرات أداء العمل بالعيادات المسائية، وكذلك مؤشرات الأداء بقسم المعامل، موجهاً بتعديل بعض السجلات الطبية بالمعمل بما يتناسب مع معايير الجودة، كما تفقد الأقسام الداخلية، وحرص على الاستماع إلى المرضى وذويهم، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير سلك عازل بإحدى الشبابيك لضمان عدم دخول ذباب أو أي حشرات طائرة، كما تأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية بقسم الأشعة، متابعاً الأماكن المقترحة لإنشاء محطة معالجة ثانية للمياه خاصة بوحدة الكلى الصناعى، لخدمة المرضى الغسيل الكلوي.