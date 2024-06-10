ختام بطولة كأس مصر للفروسية

اختتمت مساء اليوم الإثنين فعاليات بطولة كأس مصر للفروسية بحضور د. أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة الدكتور اسماعيل شاكر.

وأقيمت المنافسات بوادي الفروسية بالبساتين.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي العمل فى ضوء دعم القيادة السياسية لرياضة الفروسية، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمن يمارسها، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الدولي، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم مصر خفاقاً في جميع المحافل الدولية