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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ختام بطولة كأس مصر للفروسية

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتمت مساء اليوم الإثنين فعاليات بطولة كأس مصر للفروسية بحضور د. أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة الدكتور اسماعيل شاكر.

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موعد مواجهة الأهلي المحلية المقبلة بالدوري

وأقيمت المنافسات بوادي الفروسية بالبساتين.

وأكد وزير الشباب والرياضة علي العمل فى ضوء دعم القيادة السياسية لرياضة الفروسية، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمن يمارسها، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى الدولي، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم مصر خفاقاً في جميع المحافل الدولية

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