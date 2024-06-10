جهاد جريشة يوضح.. هل استحق منتخب مصر ركلة جزاء أمام غينيا بيساو

قال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، إن محمود إسماعيل حكم مباراة مصر وغينيا بيساو، يعد من حكام النخبة على مستوى الحكام الأفارقة، لكن لا يوجد لديه خطأ تحكيمي مؤثر يستحق الحديث.

وأضاف جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هدف منتخب مصر في شباك غينيا بيساو كان صحيحًا، كما أن هدف غينيا بيساو صحيح أيضًا، ولا توجد ركلة جزاء للمنتخب المصري خلال الشوط الثاني.

وتابع الحكم الدولي السابق جهاد جريشة: لاعبو منتخب مصر قدموا مباراة جيدة للغاية في أجواء صعبة، وسط أجواء الرطوبة والحرارة المرتفعة، وأرضية الملعب غير الجيدة للعب.

وأوضح جريشة، أن الحكم السوداني كان من الممكن أن يطرد لاعب من غينيا بسبب تدخل عنيف مع مروان عطية، وتقديره الفني لا يقل عن 8 من 10.