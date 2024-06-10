حبس سائق وزوجته بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمطرية

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس سائق توك توك وزوجته لاتجارهما بالمواد المخدرة في المطرية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (سائق "توك توك" وزوجته) بدائرة قسم شرطة المطرية.. وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وقد عثر بحوزتهما على (كمية لمخدري "الشادو، البودر" – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – ميزان حساس).

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسهما.

وفي سياق اخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن شكوى أحد الأشخاص من اعتداء آخر عليه بالضرب وإحداث إصابته بالإسماعيلية وصدور أحكام قضائية ضده.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية بتضرره من (آخر "محكوم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات في إحدى القضايا) لاعتدائه عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته لخلافات الجيرة وجرى ضبط المشكو في حقه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.