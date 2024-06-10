إنطلاق القوافل الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية بالإسماعيلية

استقبلت محافظة الإسماعيلية، يوم السبت، الماضي، القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية التي أطلقها الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية؛ للتوعية بالقضايا المجتمعية والفكرية ونشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن.بدأت هذه القوافل الدعوية يوم السبت الماضي الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٤ وتستمر لمدة ٦ أيام حتى يوم الجمعة المقبل ١٤ يونيو ٢٠٢٤، من خلال عقد ندوات في عدد من المؤسسات الحكومية والمراكز الطبية والمستشفيات ومكتبة مصر العامة ومقر المجلس القومي للمرأة بمدينة الإسماعيلية.

وتركز القوافل في برنامجها الدعوي والتوعوي على المعالجة الشاملة للمشكلات المجتمعية التي يعاني منها المجتمع المصري، ووضع الحلول المناسبة لها من خلال توجيهات الإسلام، كما تستهدف التأكيد على أهمية بناء الشباب، من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية، وتحمل المسؤولية المجتمعية، والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، مما يمكنهم من بناء الدولة المصرية والوقوف في وجه أعدائها في الداخل والخارج.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لهم؛ لبدء عملهم في محافظة المحافظة لتحقق القوافل الهدف المرجو منها، مؤكدًا على الحرص على إقامة ندوات توعية تستهدف جميع الفئات.