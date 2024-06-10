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الإثنين 10 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إحالة أوراق تاجر مواشي أنهى حياة زوجة عمه للمفتي

محكمة
محكمة

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الاثنين ،إحالة أوراق تأجر مواشي لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في اعـ.دامه لقيامه بذبـ.ح زوجة عمه بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه بقرية النخيلة بمركز أبوتيج في أسيوط .


عقدت الجلسة برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و  حازم شوقي عقيل الرئيسان المحكمة و المستشار شوكت زيان على نائب رئيس المحكمة وحضور معتز جمال و عمرو أبوسديرة وكيلا النائب العام وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال .


تعود وقائع القضية 3410 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة بحادث قـ.تل بقرية النخيلة وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقـ.تل " صفاء . م . خ " 37 عاما وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " خ . ع . ع " 20 عاما تاجر مواشي .


وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها زوجة عم المتهم ونجلتها خطيبة شقيق المتهم وحاول المتهم إقامة علاقة غير شرعيه مع المجني عليها وبسبب رفضها قام بذبـ.حها داخل غرفة نومها .


واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة معتز جمال و عمرو أبوسديرة وكيلا النائب العام كما استمعت إلى مرافعة محام أسرة المجني عليها ودفاع المتهم.

 

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