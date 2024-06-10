إحالة أوراق تاجر مواشي أنهى حياة زوجة عمه للمفتي

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الاثنين ،إحالة أوراق تأجر مواشي لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في اعـ.دامه لقيامه بذبـ.ح زوجة عمه بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه بقرية النخيلة بمركز أبوتيج في أسيوط .



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان المحكمة و المستشار شوكت زيان على نائب رئيس المحكمة وحضور معتز جمال و عمرو أبوسديرة وكيلا النائب العام وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال .



تعود وقائع القضية 3410 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة بحادث قـ.تل بقرية النخيلة وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقـ.تل " صفاء . م . خ " 37 عاما وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " خ . ع . ع " 20 عاما تاجر مواشي .



وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها زوجة عم المتهم ونجلتها خطيبة شقيق المتهم وحاول المتهم إقامة علاقة غير شرعيه مع المجني عليها وبسبب رفضها قام بذبـ.حها داخل غرفة نومها .



واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة معتز جمال و عمرو أبوسديرة وكيلا النائب العام كما استمعت إلى مرافعة محام أسرة المجني عليها ودفاع المتهم.