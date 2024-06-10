امتحانات الثانوية العامة 2024| منع خروج الطلاب من اللجان قبل انتهاء الموعد

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بمنع خروج الطلاب تماما من لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل انتهاء موعد الامتحان المحدد.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم السماح لتواجد رئيس اللجنة أو أى فرد بتاتًا بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024 وغلق المدرسة.

تبكير موعد دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد وزير التربية والتعليم السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

ووجه وزير التربية والتعليم الطلاب بالتدقيق عند كتابة البيانات والتأكد من تطابق رقم نموذج امتحانات الثانوية العامة 2024 على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياة تفتيشًا دقيقًا.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتيسير استقبال المراوح من أولياء الأمور في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على الكشف على فاعلية الكاميرات، مشددًا على محاسبة المسئول عن تعطيل أي كاميرا داخل اللجان بشكل فوري.

ووجه وزير التربية والتعليم بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى لجنة امتحانات الثانوية العامة 2024 ، للتعامل الفورى معها، مؤكدًا على تقييم مديرى المديريات في ضوء أدائهم خلال فترة الامتحانات.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (708141) ألف طالب وطالبة أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد (711252) طالب وطالبة.