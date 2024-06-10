عاجل
أنباء عن وفاة نائب رئيس دولة مالاوي و9 مسؤولون آخرون حركة فتح: الرئيس الفلسطيني بصحة جيدة وسيشارك غدا في مؤتمر البحر الميت طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد في مباراة مصر وغينيا بيساو
الإثنين 10 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

امتحانات الثانوية العامة 2024| منع خروج الطلاب من اللجان قبل انتهاء الموعد

غرفة عمليات امتحانات
غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بمنع خروج الطلاب تماما من لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل انتهاء موعد الامتحان المحدد. 

بـ4آلاف جنيه| شاومينج تبيع الوهم لطلاب الثانوية العامة 2024

خطوط ساخنة لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية العامة 2024

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم السماح لتواجد رئيس اللجنة أو أى فرد بتاتًا بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2024 وغلق المدرسة.

تبكير موعد دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 

وأكد وزير التربية والتعليم السماح للطلاب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لإجراء عملية التفتيش بشكل دقيق ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

ووجه وزير التربية والتعليم الطلاب بالتدقيق عند كتابة البيانات والتأكد من تطابق رقم نموذج امتحانات الثانوية العامة 2024 على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياة تفتيشًا دقيقًا.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتيسير استقبال المراوح من أولياء الأمور في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على الكشف على فاعلية الكاميرات، مشددًا على محاسبة المسئول عن تعطيل أي كاميرا داخل اللجان بشكل فوري. 

ووجه وزير التربية والتعليم بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى لجنة امتحانات الثانوية العامة 2024 ، للتعامل الفورى معها، مؤكدًا على تقييم مديرى المديريات  في ضوء أدائهم خلال فترة الامتحانات.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024. 

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (708141) ألف طالب وطالبة أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد (711252) طالب وطالبة.

مواد متعلقة

وزير التربية والتعليم يستقبل وفدًا من مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي SADC

افتتاح مكتب الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في جامعة القاهرة الدولية

فتح باب التقديم في مدارس مصر المتكاملة 2024

وزير التعليم العالي يسافر إلى روسيا للمشاركة في اجتماع أعضاء تجمع البريكس

بنك المعرفة المصري يوفر أكثر من 100 مليون مادة معرفية

وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية SADC

بـ4آلاف جنيه| شاومينج تبيع الوهم لطلاب الثانوية العامة 2024

جامعة النيل تعلن تخرج أول دفعة من برنامج التمويل المستدام

الجريدة الورقية