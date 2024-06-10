عاجل
أنباء عن وفاة نائب رئيس دولة مالاوي و9 مسؤولون آخرون حركة فتح: الرئيس الفلسطيني بصحة جيدة وسيشارك غدا في مؤتمر البحر الميت طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد في مباراة مصر وغينيا بيساو
الإثنين 10 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السفير سامح أبو العينين يستقبل مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل السفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اليوم، Enoh Ebong مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، وذلك خلال زيارتها لمصر.

تناول مساعد وزير الخارجية أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، معربا عن التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق المنفعة المتبادلة بين مصر والولايات المتحدة.

واستعرض السفير مساعد وزير الخارجية الخطوات الطموحة التي اتخذتها الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وتطوير البنية التحتية التي شهدت طفرة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة.

 كما دار نقاش مع المسئولة الأمريكية حول مجالات عمل الوكالة التي تشمل مجالات الطاقة والأعمال والبنية والتحتية والتجارة وسبل الاستفادة من الشراكة مع الوكالة الأمريكية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

مواد متعلقة

وزير الخارجية: مصر تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين الطريق الوحيد للسلام

شكري يناقش سُبل تعزيز التعاون بين دول البريكس وموقفهم تجاه القضايا الدولية والإقليمية

وزير الخارجية يشيد بموقف جنوب إفريقيا الداعم للقضية الفلسطينية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي سبل إنهاء أزمة غزة

وزير الخارجية يتوجه إلى روسيا للمشاركة في اجتماع بريكس

الخارجية المصرية: المجزرة الإسرائيلية على مخيم النصيرات انتهاك سافر لكل القيم الإنسانية

مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط غزة

تفاصيل مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة.. حشد دولي لحل أزمة الفلسطينيين
الجريدة الورقية