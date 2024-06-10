السفير سامح أبو العينين يستقبل مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية

استقبل السفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، اليوم، Enoh Ebong مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، وذلك خلال زيارتها لمصر.

تناول مساعد وزير الخارجية أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، معربا عن التطلع للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يحقق المنفعة المتبادلة بين مصر والولايات المتحدة.

واستعرض السفير مساعد وزير الخارجية الخطوات الطموحة التي اتخذتها الدولة لتطوير الاقتصاد المصري وتطوير البنية التحتية التي شهدت طفرة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة.

كما دار نقاش مع المسئولة الأمريكية حول مجالات عمل الوكالة التي تشمل مجالات الطاقة والأعمال والبنية والتحتية والتجارة وسبل الاستفادة من الشراكة مع الوكالة الأمريكية لتحقيق التنمية الاقتصادية.