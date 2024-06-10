عاجل
أنباء عن وفاة نائب رئيس دولة مالاوي و9 مسؤولون آخرون حركة فتح: الرئيس الفلسطيني بصحة جيدة وسيشارك غدا في مؤتمر البحر الميت طبيب المنتخب يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد في مباراة مصر وغينيا بيساو
الإثنين 10 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الجزائر تقلب الطاولة على أوغندا في تصفيات كأس العالم 2026

الجزائر
الجزائر

حقق المنتخب الجزائري الفوز على نظيره الأوغندي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

txt

محمد صلاح يصل إلى الهدف ٥٧ مع منتخب مصر


تقدم المنتخب الأوغندي في النتيجة عن طريق باتريس موتيابا في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول من المباراة.
بينما سجل لاعب المنتخب الجزائري حسام عوار  هدف التعادل في الدقيقة46 من  عمر الشوط الثاني، فيما أضاف الهدف الثاني من خلال سعيد بن رحمة في الدقيقة 58.
واستطاع المنتخب الجزائر الخروج من المأزق الصعب الذي كان يعاني منه، حيث شهدت الفترة الماضية خسارة من المنتخب الغيني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
بهذا الفوز يحتل المنتخب الجزائري صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الأخير ب 6 نقاط.
وبدأ المنتخب الجزائري قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال - ريان آيت نوري - عيسى ماندي - أمين توغاي

خط الوسط: نبيل بن طالب - إسماعيل بن ناصر - أحمد قندوسي - محمد الأمين عمورة

خط الهجوم: أمين غويري - بغداد بونجاح
ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

مواد متعلقة

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو

نادي جامعة حلوان يفتتح أكاديمية للدفاع عن النفس

الجريدة الورقية