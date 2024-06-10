الجزائر تقلب الطاولة على أوغندا في تصفيات كأس العالم 2026

حقق المنتخب الجزائري الفوز على نظيره الأوغندي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.



تقدم المنتخب الأوغندي في النتيجة عن طريق باتريس موتيابا في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول من المباراة.

بينما سجل لاعب المنتخب الجزائري حسام عوار هدف التعادل في الدقيقة46 من عمر الشوط الثاني، فيما أضاف الهدف الثاني من خلال سعيد بن رحمة في الدقيقة 58.

واستطاع المنتخب الجزائر الخروج من المأزق الصعب الذي كان يعاني منه، حيث شهدت الفترة الماضية خسارة من المنتخب الغيني بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

بهذا الفوز يحتل المنتخب الجزائري صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الأخير ب 6 نقاط.

وبدأ المنتخب الجزائري قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال - ريان آيت نوري - عيسى ماندي - أمين توغاي

خط الوسط: نبيل بن طالب - إسماعيل بن ناصر - أحمد قندوسي - محمد الأمين عمورة

خط الهجوم: أمين غويري - بغداد بونجاح

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.