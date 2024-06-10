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الإثنين 10 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بعد اختفاء طائرة نائبه و9 آخرون ..رئيس مالاوي يلغي رحلته إلي جزر البهاما

ساولوس تشيليما
ساولوس تشيليما

ألغي لازاروس مكارثي تشاكويرا، رئيس دولة مالاوي، رحلته إلي جزر البهاما، عقب اختفاء طائرة نائب رئيس الدولة ساولوس تشيليما، وتسعة آخرون.

 

اختفاء طائرة نائب رئيس الدولة ساولوس تشيليما

وكانت رئاسة مالاوي، أعلنت عن فقدان الاتصال مع طائرة نقل نائب الرئيس، و9 مسؤولين آخرين في البلاد،  لافتة إلى أن الرئيس كلف بمهام البحث والإنقاذ للطائرة.

وقالت الرئاسة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن  "مكتب الرئيس ومجلس الوزراء يودان إبلاغ العامة أن طائرة تابعة للجيش وعلى متنها نائب الرئيس ساولوس، و9 آخرون، فشلت في الهبوط المقرر بمطار مزوزو الدولي في الموعد المحدد".

وأضافت أن "كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار بالفشل".

وأشارت إلى أن "الرئيس كلف جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة".

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