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الإثنين 10 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

باقة ورد ورسالة من السنوار.. هدية إلى غانتس بمناسبة الاستقالته

صورة لباقة الورد
صورة لباقة الورد على باب مكتب جانتس

سخر نشطاء من اليمين المتطرف الإسرائيلي، من استقالة بيني غانتس، بوضع باقة ورد ورسالة موقعة باسم السنوار أمام مكتبه، وأرفقوا مذكرة بها صورة زعيم حماس يحيى السنوار، كما لو كان هو من أرسلها.

 

وكتب في الرسالة: "مع الحب والتقدير.. يحيى السنوار" في إشارة إلى زعيم حماس، واعتبر عدد كبير من المتطرفين الإسرائيليين، استقالة غانتس على أنها بمثابة هدية للسنوار ومنظمة حماس. 

ووضع النشطاء باقة زهور على مدخل مكتب الوزير في الكنيست،.

 

كُبت الرسالة باللغتين العبرية والعربية، وفي النهاية تم وضع رمز تعبيري برمز "V"، في إشارة إلى رمز السنوار للانتصار السنوار.

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