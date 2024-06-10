باقة ورد ورسالة من السنوار.. هدية إلى غانتس بمناسبة الاستقالته

سخر نشطاء من اليمين المتطرف الإسرائيلي، من استقالة بيني غانتس، بوضع باقة ورد ورسالة موقعة باسم السنوار أمام مكتبه، وأرفقوا مذكرة بها صورة زعيم حماس يحيى السنوار، كما لو كان هو من أرسلها.

وكتب في الرسالة: "مع الحب والتقدير.. يحيى السنوار" في إشارة إلى زعيم حماس، واعتبر عدد كبير من المتطرفين الإسرائيليين، استقالة غانتس على أنها بمثابة هدية للسنوار ومنظمة حماس.

ووضع النشطاء باقة زهور على مدخل مكتب الوزير في الكنيست،.

كُبت الرسالة باللغتين العبرية والعربية، وفي النهاية تم وضع رمز تعبيري برمز "V"، في إشارة إلى رمز السنوار للانتصار السنوار.