ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأسمده زراعية مدعمه بأسيوط

شنت مديرية التموين بأسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع الادارات التموينية التابعه لها عدد من الحملات صباح اليوم، الاثنين الموافق 10 / 6 / 2024 وقد شملت الحملات مراكز ديروط ومنفلوط والبداري وصدفا

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء الوزير عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز ومتابعه الصلاحيه ومخازن المواد الغذائية خصوصا في موسم الاعياد

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 129 تقرير إثبات حاله للمخابز، وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن، وعدم أعطاء بون صرف خبز وعدم وجود ميزان حساس وعدم وجود لوحة إعلانية.

في مجال الأسواق



وتمكنت الحملة من تحرير 28 جنحة وذلك لتجميع وبيع اسمده زراعية مدعمه خاصة بوزارة الزراعة في السوق السوداء وبيع سجائر بازيد من السعر الرسمي وامتناع عن بيع سجائر وحيازه وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وعدم اعلان عن اسعار المقرارات التموينيه وغلق محلات تموينيه أثناء اوقات العمل الرسمية.



وحررت المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات