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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نادي جامعة حلوان يفتتح أكاديمية للدفاع عن النفس

أكاديمية الدفاع بنادي
أكاديمية الدفاع بنادي جامعة حلوان

أقيم عرض رياضي على هامش فعاليات افتتاح أكاديمية الدفاع عن النفس بنادي جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة النادي، وإشراف الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى للنادى.

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تأتي هذه الأكاديمية لتلبي احتياجات الراغبين في تعلم فنون الدفاع عن النفس أو المشاركة في البطولات الرياضية المختلفة، حيث ستقدم الأكاديمية تدريبات في الكاراتيه، والكونغ فو، والكيوكشين، والتايكوندو، وجيت كون دو، والكيك بوكسينج.

وتستقبل الأكاديمية جميع الأعمار بدءًا من عمر 4 سنوات، باشتراك قدره 250 جنيهًا لأبناء العاملين بالجامعة، و300 جنيه لغير العاملين.

وخلال الاحتفال بالافتتاح، أقيم عرض رياضي أبهر الحضور بمهارات اللاعبين وقدراتهم في مختلف فنون الدفاع عن النفس.

ودعا الدكتور أحمد فاروق الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية إلى اغتنام هذه الفرصة والحجز نظرا إلى أهمية ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية لما لها من فوائد صحية وبدنية ونفسية.
 

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