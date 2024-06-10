محافظ الغربية يوجه بتكثيف الأعمال للانتهاء من الشوارع والمحاور المروية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لعروس الدلتا، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

جاء ذلك خلال اجتماعه الموسع الذي عقده مساء اليوم والذي استمر على مدار ساعتين لمناقشة مستجدات الاعمال بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ، بحضور رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ،مدير مديرية الإسكان ، هيئة الطرق ومديرية الطرق ، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الديوان العام .

واستعرض المحافظ، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن والتي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق المشترك بين مسئولي شركات المرافق، ومجالس المدن، والمقاولين المنفذين لمشروعات الرصف، للانتهاء من توصيل كافة المرافق وأعمال رد الشيء لأصله بالطرق التي يجري رصفها، قبل الشروع في وضع طبقة الأسفلت النهائية.

كما استعرض محافظ الغربية مع الحاضرين الخطط المقترحة لتطوير المحاور بمراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة وحرصها المستمر على فتح المحاور المرورية الجديدة وتطوير وتوسعة الطرق الرئيسية وذلك بهدف تخفيف الضغط على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدن، وتسهيل حركة المرور للمواطنين وقائدي المركبات أثناء السير في الشوارع بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال و العمل على مدار الساعة للانتهاء من الشوارع والمحاور المروية وأكد رحمي على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، كما وجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها فى توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.