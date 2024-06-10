تضامن قنا: حياة كريمة تقيم 50 مشروعًا بقري المرحلة الأولي

قال حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي فى قنا، إن عدد مقرات الوحدات الإجتماعية ومجمعات الاسرة والطفولة ومراكز التأهيل الاجتماعى بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغ عددها 50 مشروعًا

وشكر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي فى قنا، المحافظ، على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، لتعظيم الاستفادة من المشروعات التى تقدمها المديرية.

من خلال مقرات الوحدات الاجتماعية ومجمعات الاسرة والطفولة ومراكز التأهيل الاجتماعى بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات

وعقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا اليوم الاثنين بمكتبه لمتابعة توصيل مرفقى الكهرباء ومياه الشرب لوحدات التضامن الاجتماعي بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس يسري علي أحمد رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، وعدد من القيادت التنفيذية بالمحافظة.

وجه محافظ قنا خلال الاجتماع، بسرعة تقديم الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات، والبدء بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتشكيل لجنة مختصة للفحص وحساب المديونيات لسرعة اتخاذ اجراءات تركيب عدادات الكهرباء بالوحدات المستهدفة.

كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة توصيل مرفق مياه الشرب والصرف صحي طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدولة بتقديم كافة التسهيلات للمشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

متابعات سابقة:

وفي وقت سابق وفى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى " حياة كريمة " استقبل المحافظ، وفد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برئاسة اللواء أركان حرب أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية.

حيث استعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وعقب اللقاء إجتمع وفد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة مع الشركات والمكاتب الاستشارية المسئولة عن تنفيذ مشروعات تنمية قرى الريف المصرى حياة كريمة.

أكد محافظ قنا أنّ مشروعات حياة كريمة تأتي على رأس أولويات الحكومة، حيث تحرص على متابعة سير مشروعات المبادرة الرئاسية المهمة في جميع المحافظات.

للتأكد من سير العمل في ضوء البرامج الزمنية المقررة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمضي في تنفيذ المشروع القومي العملاق لتحسين جودة حياة أبناء الوطن