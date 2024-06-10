غرق سفينة نتنياهو.. قلق داخل إسرائيل بعد استقالات أعضاء مجلس الحرب (فيديو)

علق الدكتور أحمد فؤاد أنور خبير الشأن الإسرائيلي، على استقالة رئيس حزب معسكر الدولة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، وعضو الحزب، جادي آيزنكوت، من مجلس الحرب الإسرائيلي، مردفًا: «هناك قلق كبير داخل دولة الاحتلال وهي في أزمة كبيرة».

وقال أحمد فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه من المتوقع حل مجلس الحرب الإسرائيلي بعد الاستقالات الأخيرة التي شهدها المجلس.

وتابع أحمد فؤاد أنور: «في حالة حل مجلس الحرب الإسرائيلي، فمن المتوقع تشكيل مجلس حرب جديد من جنرالات لها ولاء لنينامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية».

وأوضح أحمد فؤاد، أن هناك مظاهرات من جانب الإسرائيليين أمام مقر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء زيارته لتل أبيب، من أجل الضغط على حكومة نتنياهو للموافقة على المقترح الذي قدمه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدين لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن لدى حركة حماس.

وأشار أحمد فؤاد إلى أنه إن طال الأمد أو قصر فـ سفينة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي غارقة، حيث يماطل كثيرا في الموافقة على أي مقترحات لوقف إطلاق النار في غزة.