وكيل تعليم البحر الأحمر يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدارس اليابانية

شهد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، حفل ختام الأنشطة والإحتفال بتخرج أول دفعة لطلاب الصف السادس الإبتدائى فى إحتفالية متميزة بالمدرسة المصرية اليابانية بالغردقة، بمشاركة مجلس أمناء المدرسة، وبحضور مصطفى عبده وكيل المديرية و فايزة أحمد مدير عام التعليم العام و أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء وقيادات التربية والتعليم

وكان فى إستقبالهم الدكتورة كريمة شاهين مدير المدرسة، وضم الحفل علي العديد من الفقرات الفنية المبدعة والتي تفوق فيها الطلاب علي أنفسهم

ووجه منير، الشكر والتقدير لمديرة المدرسة وهيئة التدريس وكل العاملين بالمدرسة

على مجهوداتهم الكبيرة وتعاونهم الملحوظة، مما كان له أكبر الأثر فى تميز تلك المدرسة مؤكدا على أهمية تفعيل دور الأنشطة التربوية التي تهدف إلى بناء شخصية الطلاب

وغرس قيم الولاء والإنتماء وحب الوطن لدى الطلاب، إلى جانب إستثمار وقت فراغ الطلاب خلال الإجازة الصيفية

وعلي صعيد آخر فقد أعرب وكيل التعليم خلال كلمته عن سعادته بتخرج الدفعة الأولى من طلاب المرحلة الإبتدائية بعد مرور ٦ أعوام على إفتتاح المدرسة وتمني لهم مستقبل مشرق فى ظل التجربة اليابانية المتميزة من خلال تنظيم جاد لأوقات فراغهم والمشاركة فى برامج وأنشطة تعبر عن شخصيتهم.