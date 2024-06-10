الحبس سنة وغرامة 5 ألاف جنيه لشخصين أحرزو سلاح في مشاجرة بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة كل من "محمد.ا.ع .ا"، و" محمد ع.ع.ا"، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة خمسة الاف جنيه، لما اسند اليهم من اتهامات بإحراز سلاح ناري ، ونشوب خلاف بين الطرفين ، بسبب صراع على شراء شقه، وتم مصادره المضبوطات والزمهما بدفع المصاريف الجنائية.
كانت هيئة المحكمة قد عقدت برئاسة المستشار مكرم صلاح قنديل، وعضوية المستشارين ايهاب ابراهيم الضوينى ، و محمد فوزى الجابرى ، وبحضور محمد ايهاب حافظ وكـيل النيابة، وبأمانة سر محمود شعبان العمدة، وعادل امام ، وكان المستشار احمد عطية المحامى العام لنيابات جنوب المنيا ، قد امر بإحالة المتهمين محمد.ا.ع .ا و محمد ع.ع.ا . في الجناية رقم 55052 لسنة 2023 ج مركز المنيا ، و المقيدة برقم 4016 لسنه2023 كلى نيابات جنوب المنيا ، الى محكمة الجنايات لأنه فى اليوم الأول من شهر ديسمبر الماضي ، احرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن (محلى الصنع).
وقد احرز المتهم الأول ذخيرة (طلقة واحدة) ، مما تستعمل على السلاح الناري انف البيان ، دون ان يكون مرخصا لهما بحيازتها او احرازها، وأحرز المتهم الثانى بغير ترخيص سلاح ناري غير مشخن بماسورتين (محلى الصنع) ، و احرز ذخيرة (طلقتان) ، مما تستعمل على السلاح الناري انف البيان ، دون ان يكون مرخصا لهما بحيازتها او احرازها.
وتعود احداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، اخطارا من العميد معتز الإمبابي مأمور مركز المنيا ، يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق اعيرة نارية داخل قرية بنى احمد الغربية ، واكدت التحريات الأولية للواء حاتم ربيع مدير المباحث صحة الواقعة ، اثر خلاف بين الطرفين ، بسبب صراع على شراء شقة رخيصة الثمن بمساكن القرية ، بعض اشخاص طرف المجنى عليه اصيبوا بإصابات تصالحو عليها بالتحقيقات على المتهمين "محمد.ا.ع .ا" وابن عمه و "محمد .ع.ع.ا"، وبعض ذويهم ضربا وقصفا بالطوب والحجارة وزجاجات المياه النارية ، ومساء يوم الواقعة 1/12/2023 ، مما كان من المتهمين إلا ان احرز كل منهما سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش)، واطلق اعيره نارية منهما فأصابا بعض افراد الطرف الأول (المجنى عليهم).
وعقب تقننين الإجراءات القانونية ، تمكن المقدم مصطفى عمر مفتش مباحث مركز المنيا ، والرائد محمد عشيري معاون اول المباحث ، والنقيب وسام حمدى من ضبط المتهمين، وارشدا عن السلاحين الناريين المستخدمين ، عثر بداخل احدهما على طلقة حية ، وبالأخر طلقتين غير مضروبة صالحين للإستعمال ، فقد شهدت ناديه محمد لطفى رشاد ، انه على اثر شجار بسبب النزاع على شراء شقه ، ابصرت المتهمين كل منهما بحوزته سلاحا ناريا ، (فرد خرطوش) ، أطلق منه اعيره نارية أصابها احداها ، وقد شهد فتحى محمد عرابى سيد، بمضمون ما شهدت به سالفته.
افاد تقرير المعمل الجنائي ، ان المضبوطات سلاحين نارين غير مششخنين الماسورة ، عيار 15 مم كاملين صالحين للإستعمال، وثلاث طلقات حيه من ذات العيار مما تستخدم عليهما ، وحيث انه بإستجواب المتهمين بالتحقيقات ، انكر ما اسند اليهما بجلسه المحاكمة مثل بوكيل ، فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم.