رئاسة مالاوي: فقدنا الاتصال مع طائرة تقل نائب الرئيس

أعلنت الرئاسة في مالاوي، أن السلطات المحلية فقدت الاتصال مع طائرة تقل نائب الرئيس، ومسؤولين آخرين في الدولة، لافتة إلى أن الرئيس كلف بمهام البحث والإنقاذ للطائرة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الرئاسة في مالاوي، في بيان، اليوم الاثنين، إن "مكتب الرئيس ومجلس الوزراء يودان إبلاغ العامة أن طائرة تابعة للجيش وعلى متنها نائب الرئيس ساولوس، و9 آخرون، فشلت في الهبوط المقرر بمطار مزوزو الدولي في الموعد المحدد".

وأضافت أن "كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار بالفشل".

وأشارت إلى أن "الرئيس كلف جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة".