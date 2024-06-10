عاجل
تفاصيل العثور على شبكة جواسيس في اليمن.. عملت صالح إسرائيل والـ (CIA) 
الإثنين 10 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئاسة مالاوي: فقدنا الاتصال مع طائرة تقل نائب الرئيس

طائرة
طائرة

أعلنت الرئاسة في مالاوي، أن السلطات المحلية فقدت الاتصال مع طائرة تقل نائب الرئيس، ومسؤولين آخرين في الدولة، لافتة إلى أن الرئيس كلف بمهام البحث والإنقاذ للطائرة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الرئاسة في مالاوي، في بيان، اليوم الاثنين، إن "مكتب الرئيس ومجلس الوزراء يودان إبلاغ العامة أن طائرة تابعة للجيش وعلى متنها نائب الرئيس ساولوس، و9 آخرون، فشلت في الهبوط المقرر بمطار مزوزو الدولي في الموعد المحدد".

وأضافت أن "كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار بالفشل".

وأشارت إلى أن "الرئيس كلف جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة".

مواد متعلقة

مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار لوقف النار بين إسرائيل وحماس ( الاثنين )

تفاصيل هجوم حزب الله موقعا عسكريا إسرائيليا في هضبة الجولان

عمدة باريس تنتقد دعوة ماكرون لانتخابات مبكرة

مفتي السعودية لـ الحجاج: استشعروا عظمة فريضة الحج ونعمة الله على المسلمين

رئيس الوزراء العراقي يحتوي موجة جديدة من الاحتجاجات

الأردن يعلن انطلاق مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الثلاثاء

أسعار النفط ترتفع بدعم من آمال زيادة الطلب خلال الصيف

الإمارات تعتمد ميثاق تطوير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
الجريدة الورقية