صحة البحيرة تنهي الاستعدادات لإستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن رفع حالة الطورائ القصوى في مديرية الصحة بالبحيرة ، استعدادًا لإستقبال اجازة عيد الأضحي المبارك ، ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات البحيرة، مؤكدًا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد ، لإستقبال أى حالات مرضية ، كذلك توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية "لدغ العقرب – الثعبان – عقر الحيوان" وتوزيعه على أماكن تلقي الخدمة الصحية .

وأكد استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة ، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا ، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية .

وأشار وكيل الوزارة، إلى رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة أو من ينوب عنه ، وموافاة المديرية بجدول إشرافي لكل مستشفى وإدارة صحية، والتأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمناظرة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة ، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين ، وعمل الصيانة الدورية لها وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج الازم لها .

وايضا انعقاد الغرف الوقائية بمديرية الشئون الصحية وكافة الإدارات الصحية وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم والمجازر والتأكد من مدى استيفائها للإشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ، ومراقبه نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للإشتراطات الصحية، مشددًا على أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين، وعرضها على النيابة المختصة .

ووجه بتشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة ، والتأكد من إستيفائهم للإشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية ، كما سيتم المرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم ، فضلا عن ثلاجات حفظ اللحوم وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وضبط غير الصالح منها.