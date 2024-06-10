يحميك من فقر الدم| طريقةعمل عصير الرمان المنعش

عصير الرمان من المشروبات المنعشة التي يمكنك تحضيره لمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يفقدها الجسم عن إرتفاع درجات الحرارة والتعرق، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره وأبرز فوائده.

عصير الرمان

طريقة عمل عصير الرمان

المقادير

- الرمان : كوب (طازج)

- الماء : كوب ونصف

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ضعي الرمان في الخلاط الكهربائي مع نصف كوب من الماء.

صفّي المزيج في إبريق واسع.

أضيفي الماء المتبقّي إلى الابريق، السكر، الملح وعصير الليمون الحامض وحرّكي المكوّنات جيّداً.

وزّعي العصير على كوبين ثمّ قدّميه. بالهناء و الشفاء

فوائد تناول الرمان

جيد لصحة القلب

يُساهم الرمان في خفض الكوليسترول المرتفع ومنع أكسدة الكوليسترول الضار، وبالتالي الحماية من الإصابة بانسداد الأوعية، وأمراض القلب، وتصلب الشرايين.

الوقاية من فقر الدم

إن وجود نسب عالية من عنصر الحديد في الرمان جعلته مساهمًا في الوقاية من فقر الدم (Anemia) الناتج من نقص الحديد.

تعزيز نضارة البشرة

بالرغم من فوائد الرمان العديدة في المجال الطبي، إلا أنه أثبت دوره الفعال أيضًا في المجال التجميلي، حيث يُساهم في إبطاء الشيخوخة، وذلك بفضل المكونات الفريدة لمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد والخلايا من الشيخوخة.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي عصير الرمان على أحد مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين ، ويرتبط استهلاك هذه المادة المضادة للأكسدة بتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وفقًا للمجلة البريطانية لعلم الأدوية ، فإن تأثيرات الأنثوسيانين ضد السرطان لها علاقة بخصائصها المضادة للالتهابات والأورام ومضادات الأكسدة ، فضلاً عن قدرتها المحتملة على قتل الخلايا السرطانية.

تحسين الذاكرة

تُظهر الأبحاث الحديثة أن كوبًا من عصير الرمان قد يساعد في إبطاء التدهور في الذاكرة البصرية لدى كبار السن.

مفيد لمرضى السكري من النوع 2

أظهرت الأبحاث أن هذا المشروب قد يكون مفيدًا لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، ووفقًا لإحدى الدراسة، فإن الجمع بين عصير الرمان والتمارين الهوائية يقلل من عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2 لدى الرجال المصابين بالسكري، من المهم ملاحظة أن هذه الدراسة استخدمت عصير الرمان الخالي من السكر أو الخالي من الإضافات.