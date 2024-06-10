"المصرية لعلوم الطيران" تشارك في النسخة الأولى من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء

تتشرف الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمشاركتها في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمطار العلمين خلال الفترة من 3 الى 5 سبتمبر 2024 حيث يعتبر هذا المعرض فرصة مميزة لتعزيز التعاون الدولى في صناعة النقل الجوي و الذي سيشهد حضور مجموعة كبيرة من خبراء صناعة الطيران والفضاء من مختلف أنحاء العالم بالإضافة الى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالطيران المدني.

ويهدف هذا الحدث، الذى تنظمه وزارة الدفاع المصرية والقوات الجوية المصرية ووزارة الطيران المدني ووكالة الفضاء المصرية وشركة مصر للطيران الى تسريع التصنيع والرقمنة والعولمة في قطاعات الدفاع والفضاء والطيران التجاري في افريقيا والشرق الأوسط .

وتعد مشاركة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران في هذا الحدث العظيم هو بمثابة دفعة قوية نحو الأمام فى تاريخ الأكاديمية وتتويجاً لتاريخها العريق منذ نشأتها عام ١٩٣٢ حيث تخرج أمهر طياري مصر والعالم تحت مظلتها وكانت ومازالت خير وجهه لتعليم الطيران والمجالات الأخرى المتعلقة بالطيران في افريقيا والشرق الأوسط.

ويأتي دور الأكاديمية في التواجد في هذا الحدث فرصة واعدة بهدف الإنتشار دولياً و تبادل الخبرات وتوسيع شتي مجالات التدريب في الطيران علي المستوي الدولي وخلق فرص شراكات جديدة .