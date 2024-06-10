عرض فيلم جلسات ورق التوت لمناقشة الممارسات الضارة للإناث بالمنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ،برئاسة مندي عكاشة، تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية، وعرض الأفلام الوثائقية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، برفع الوعى بأهمية القضية السكانية، وبالتعاون مع مؤسسة اتجاه ضمن مشروع الأندية السكانية ، التى تهدف إلى خلق جيل قوي البنية جسمانيا وعقليا وتحقيق حياة أفضل لجميع فئات المجتمع، ومناهضة الأفكار الأسرية السيئة .

وتم عرض الفيلم جلسات ورق التوت ، والذى يناقش الممارسات الضارة للإناث منها، قضية ختان الإناث والزواج المبكر ، ضمن خطة أندية السكان لشهر يونية بمراكز شباب محافظة المنيا ، ومنها، مراكز شباب، المعصرة، الروضة، الحسايبة، بني عبيد، ماقوسة، هور، عطف حيدر، الشيخ حسين، وبحضور لفيف من الفتيات والنساء وأعضاء مركز الشباب .

وقد تم عرض الفيلم التسجيلى بعنوان " عزيزتى ورد" للشباب والفتيات أعضاء نادى سكان يمركز شباب صفانية بالعدوة ، بحضور لفيف من الفتيات والسيدات ، من خلال مشروع رفع الوعي بالقضايا السكانية، كذلك جلسات ورق التوت الذى يناقش الممارسات الضارة للإناث ، ضمن خطة أندية السكان لشهر يونية.

جديراً بالذكر أن هذا النشاط هو أحد أنشطة خطة الأندية السكانية، بإدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ولا يزال العمل مستمر ليمتد إلى جميع فروع أندية السكان الثمانية وعشرون ، بإدارات الشباب والرياضة الفرعية ، وجاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتور مندي عكاشة محمد ، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة تنفيذ مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية ، ومدير إدارة الشباب والرياضة العدوة ، ومنسقة أندية السكان بالمديرية