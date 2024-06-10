حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا.. والعظمى بالقاهرة 38

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من غدٍ، تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن غدا يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتة إلى وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة:- العظمى 38 والصغرى 25

الإسكندرية: العظمى 32 والصغرى 22

وادي النطرون:- العظمى 38 والصغرى 24

طنطا:- العظمى 36 والصغرى 23

شبين الكوم:- العظمى 27 والصغرى 24

دمنهور:- العظمى 37 والصغرى 23

مطروح:- العظمى 30 والصغرى 21

السلوم:- العظمى 34 والصغرى 19

سيوة:- العظمى 38 والصغرى 22

بورسعيد:- العظمى 31 والصغرى 23

دمياط:- العظمى 32 والصغرى 23

الزقازيق:- العظمى 36 والصغرى 24

المنصورة:- العظمى 36 والصغرى 23

الإسماعيلية:- العظمى 37 والصغرى 23

السويس:- العظمى 36 والصغرى 24

العريش:- العظمى 32 والصغرى 23

رفح:- العظمى 31 والصغرى 23

راس سدر:- العظمى 39 والصغرى 25

نخل:- العظمى 35 والصغرى 18

طابا:- العظمى 37 الصغرى 23

كاترين:- العظمى 31 الصغرى 18

الطور:- العظمى 39 الصغرى 27

شرم الشيخ:- العظمى 41 الصغرى 29

الغردقة:- العظمى 40 الصغرى 28

مرسى علم:- العظمى 40 الصغرى 29

الفيوم:- العظمى 37 الصغرى 23

بنى سويف:- العظمى 37 الصغرى 23

المنيا:- العظمى 39 الصغرى 23

أسيوط:- العظمى 39 الصغرى 23

سوهاج:- العظمى 40 الصغرى 24

قنا:- العظمى 42 الصغرى 26

الأقصر:- العظمى 42 الصغرى 27

أسوان:- العظمى 43 الصغرى 28

أبو سمبل:- العظمى 43 الصغرى 28

الوادي الجديد:- العظمى 43 الصغرى 23

شلاتين:- العظمى 39 الصغرى 28

أبو رماد:- العظمى 39 الصغرى 28

حلايب:- العظمى 36 الصغرى 28

رأس حدربة:- العظمى 36 الصغرى 28