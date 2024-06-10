مسلسل "أزمة ثقة" يشهد انطلاق مبادرة "التأمين الدرامي" في مصر



في سابقة تعد الأولى من نوعها، أطلقت رشا عصفور، منتجة مسلسل "أزمة ثقة" لـ هاني عادل ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر، مبادرة "التأمين الفني" لكل المشاركين في المسلسل.



واتفقت رشا عصفور بالفعل مع إحدى شركات التأمين لعمل عقود تأمين رسمية لكافة العاملين في صناعة مسلسل "أزمة ثقة" بين المصورين والمنظمين والعمال والممثلين والمساعدين وكل من يشارك في عمليات التصوير والإنتاج، والذين يزيد عددهم عن 100 شخص.



وتبلغ عقود التأمين ما يزيد عن نصف مليون جنيها لكل عامل في حالة وقع له أي إصابة أو حادث خلال التصوير، وأكثر من ثلاثة ملايين جنيها في حالة حدوث حادث جماعي.



وتقول رشا أنها تهدف لنشر فكرة هذه المبادرة في عالم الإنتاج الفني المصري وتأمل أن يتم تعميمها في كافة شركات الإنتاج سواء للمسلسلات أو الأفلام، نظرا للحوادث المتكررة التي يتعرض لها العمال خلال عمليات التصوير بدون أن يكون لهم غطاء تأميني ويضطر وقتها العامل علاج نفسه على نفقته الشخصية.



ويجمع مسلسل "أزمة ثقة" في بطولته بين النجوم هاني تردل ونجلاء بدر ومنة فضالي وملك أحمد زاهر وتامر فرج وإيهاب فهمي وهاجر الشرنوبي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وإنتاج رشا عصفور "توجيذر" وإبراهيم الصاوي "جولدن ميديا".

وتدور أحداثه في فلك تشويقي درامي حول جريمة قتل يحاول أبطاله الفرار منها مع التغلغل في صراعات الخيانة والثقة والمكائد خلال 15 حلقة.