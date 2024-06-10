صدور ثلاثة دواوين شعرية جديدة عن قصور الثقافة بالبحيرة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ثلاثة دواوين شعرية بفرع ثقافة البحيرة، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وذلك ضمن خطة النشر الإقليمي.

ومن الإصدارات ديوان شعر عامية بعنوان "بلاّح"، للشاعر جابر خليفة، ويضم 33 قصيدة، منها "عصفور بيعشق شمس، ألوان يا زمن، الربيع العربي، فضفض يا نيل، نور من الله، المصطبة، بلادي، شط القنال"، ومن قصيدة "ضحكة عيون السنبلة" نقرأ:

بين الغيطان والجو ليل

والفجر غرقان في الندى

ضحكت عيون السنبلة

بس بسؤال

جاي م الجفون الملفوفين

في الهم وإيدين الغبار

فين النهار

والأرض ليه بتطرح ف هيش

متخفي ورا ضهر الألم

والشيبة سابت ف الشقوق

مليون دليل

والمستحيل خيم عليها

بألف ليل

والعود حزين

كما صدر ديوان فصحى بعنوان "آنست نارا" للشاعرة ناهد مصطفى، ويضم 30 قصيدة، منها "هل أتاك العشق؟، أكذب فيك شكي، ما أنا يعقوب، إيماءة الأحلام، حين التقينا، من الذى باع؟"، ونطالع في قصيدة "حرر قيودي" قول الشاعرة:

حرر قيودي قد غدوت مهيمنا

واجعل رحيلك عن فؤادي ممكنا

وانزع سهامك لا تدعني نازفا

وارحل بصمت تاركا تلك الأنا

كنت الحياة وجبرها في خاطري

ومنحتني عز الملوك مدائنا

فلقيت نفسي في هواك مغردا

وترنم القلب الشغوف مدندنا

كما صدر ديوان فصحى آخر بعنوان "الصلوات المحمدية"، للشاعر بديع عليوة، ويأتي الديوان في 30 قصيدة، منها "تجليات البردة، في الأسحار، سيدي المختار، قل للحبيب، جمال اللقاء، كيف الفراق؟"، ومن قصيدة "تبسم النور":

تبسم النور من رؤياك وانبسقا

واعشوشب الرمل من آياته أَلَقَا

لما أتى المصطفى شمسا تشع هدىً

غنى له الصبح في الآفاق وانفلقا

يا منبع النور منك النور مبدؤه

والطيب من عطركم طاف المدى عبقا

يهواك يا سيدي وزني وقافيتي

والشعر يسمُو بكم وصلا وحسنَ تُقى

يا سيد الخلق والأخلاق يا أملا

نعيش من فيضه أيَ الهُدى رُفَقا

من يرزق الحب في المختار حق له

العز والفخر مختالا بما رُزقا

لا شيء يعدل حب المصطفى أبدا

من يجعل الحبَّ نبراسا فقد صدقا

وكانت هيئة قصور الثقافة قد أصدرت مؤخرا ستة أعمال إبداعية متنوعة عن فرع ثقافة الإسكندرية، وضمن إصدارات النشر بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وهي "العشق على مرأى الموت" للروائي محمد محمود الفخراني، ديوان "ما زال وسط القلب متسع لسكين جديد"، للشاعر محمد مخيمر، ديوان "زوروني كل سنة مرة" للشاعر حامد السحرتي، ديوان "جواهرجية"، للشاعرة سهر الطيب، مسرحية "حديقة ابن عقيل" للكاتبة جهاد سالم، والمجموعة القصصية "سيد الأسرار" للكاتبة والقاصة صابرين الصباغ.