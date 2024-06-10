رئيس مركز طامية بالفيوم يترأس حملة مكبرة على محلات الجزارة

ترأس المهندس سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على محلات الجزارة بالتعاون مع إدارات التموين والطب البيطري والصحة بمركز طامية.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز، للاستعداد لعيد الاضحى المبارك والمتابعة الميدانية والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة.

تحرير محاضر ضد الجزارين والتجار المخالفين بمركز طامية

واوضح رئيس مركز ومدينة طامية أن الحملة أسفرت الحملة عن ضبط بعض الجزارين لقيامهم بالذبح خارج السلخانه والأماكن المخصصة لهم وتم تحرير عدد من المحاضر المتنوعة ضد الجزارين والتجار المخالفين وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، موجها بتكثيف الرقابة والمتابعة اليومية لضبط الشارع وعدم التعدي عليه بكافة أشكالها، للعمل على تيسير حركة سير السيارات والمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندس ناجي إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة طامية لشئون القري، والدكتور طارق سليمان من إدارة الطب البيطري والدكتور محمد عبد الله والمهندس هاني محمود عيسي والمهندس محمد عبد القوي من إدارة الرقابة التموينية والمحاسب احمد سيد من الإدارة الصحية والمهندس صابر ابراهيم مدير إدارة البيئة بمركز طامية والمهندس وائل احمد مدير إدارة التفتيش بالمركز.



وكانت محافظة الفيوم قد أعلنت عن تخصيص عدد 14 مجزرًا حكوميًا، لفتحهم أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم، والحفاظ على نظافة البيئة.

وناشد محافظ الفيوم، جميع أهالي المحافظة، ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقًا للشكل الجمالي والحضاري، فضلًا عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشدداً على منع ذبح الأضاحي بنهر الطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظًا على سلامة الذبائح من التلوث، والصحة العامة للمواطنين، مؤكداً على تطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ، بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر حتى على مدار الساعة خلال أجازات عيد الأحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة، كما وجه رؤساء مجالس المدن، والوحدات المحلية بتوفير كل ما يلزم من معدات لرفع مخلفات الذبح اليومية، وتوفير العمالة اللازمة وأدوات النظافة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإجراء الصيانة اللازمة لشبكات المياه والصرف الصحي.