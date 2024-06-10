شاب مختل عقلياً يقتل والدته بدار رماد في الفيوم

أقدم شاب مختل عقليًا بالفيوم، على إنهاء حياة والدته بحي دار رماد بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، دار نقاش بينهما وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال، وتم نقل الجثة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابةالعامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا بالعثور علي جثة مسنة في الثمانينات من عمرها غارقة في دماءها، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة مصابة بعدة طعنات بالصدر والبطن، وتوفيت أثناء محاولة إسعافها، وتبين أن السيدة تدعي فاطمه ع ، 80 سنة " ربة منزل" ، متأثره باصابتها بضربه بسلاح أبيض سكين على يد نجلها ويدعي "محمد أ " 32 عاما ، مختل عقليا ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتم ضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اب يدهس ابنته

وفى وقت سابق شهدت قرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية بالفيوم حادث مروع حيث لقيت طفله مصرعها تحت عجلات سيارة ميكروباص ملكية والدها أثناء قيامه بركنها امام المنزل وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية بوصول طفله تبلغ من العمر 5 سنوات مقيمة بقرية كفر محفوظ دائرة المركز ، إلى مستشفى طامية المركزي ،مصابة بجروح خطيرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية إلى المستشفى وبسؤال أهليتها أكدوا أن والدها لديه سيارة ميكروباص يعمل بها وأثناء عودته من العمل قام بركن السيارة أمام المنزل دون أن يرى طفلتها وأثناء ذلك علا صرخات الموجودين قائلين "حاسب البنت تحت العربية البنت تحت العربية " ودهست السيارة طفلته وغمرت الدماء المكان ،وأسرعوا الحاضرين ليأخذوا الطفلة إلى المستشفى لإنقاذها إلا أنها قد فاضت روحها البريئة لتلقى ربها فور وصولهم المستشفى.

تم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بتسليم جثمان الطفلة لذويها لدفنها بمقابر العائلة وتولت التحقيق.